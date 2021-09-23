Володин предложил ответить на ограничения для депутатов отказом от участия в сессии ПАСЕ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Делегации российских парламентариев было бы правильно отказаться от участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в связи с ограничениями для привитых "Спутником V" депутатов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Российской делегации на сессии ПАСЕ запретили свободное перемещение по Страсбургу в связи с тем, что ЕС не признает вакцинацию российским препаратом "Спутник V". Это несправедливое решение, прежде всего, по отношению к нашим гражданам", - написал Володин в телеграм-канале в четверг.

Эти "граждане избрали своих депутатов, которые представляют их интересы, интересы страны", отметил спикер. "В связи с этим правильно было бы не принимать участие в заседании ПАСЕ", - считает Володин.

По его мнению, "ПАСЕ должна определиться: либо это место для дискуссий, где руководствуются законом и стандартами, либо это лоббистская организация, действующая в интересах фармацевтических компаний и продвигающая те вакцины, которые им выгодны".

Также Володин напомнил, что "Россия соблюдает стандарты и платит за свое участие в ПАСЕ больше, чем другие". "Дискриминация в отношении наших парламентариев неприемлема", - написал он.