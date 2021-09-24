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Хроника последних дней СССР

Делегация РФ не поедет на сессию ПАСЕ из-за вакцинных ограничений

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Российская делегация отказывается от участия в осенней сессии ПАСЕ из-за того, что российскую вакцину власти Франции не признают и в связи с этим ограничивают депутатов в передвижениях, заявил глава делегации РФ в Ассамблее Петр Толстой.

"В созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно", - написал Толстой в своем телеграм-канале в пятницу.

Он напомнил, что "правительство Франции пытается ограничить перемещение членам российской делегации по Страсбургу под предлогом санитарных мер, которые предпринимают французские власти по борьбе с пандемией: на территории этой страны не признают вакцину "Спутник V".

Толстой подчеркнул, что россиян ставят "в дискриминационное положение по сравнению с нашими коллегами из других стран, в частности, с авторами русофобских резолюций - украинцами, прибалтами и другими".

По его словам, российская делегация выражает свою озабоченность данным обстоятельством и просит Совет Европы повлиять на власти Франции "в целях не допустить сегрегации национальных делегаций по признаку применения в странах той или иной вакцины от коронавируса: сейчас же все страны для французов делятся по зонам, но не по принципу уровня заболеваемости и потенциальной опасности приезжающих оттуда иностранцев, а по тому, какая вакцина применяется".

"Россия входит в так называемую "красную зону", так как у нас не используются вакцины AstraZeneca, Moderna или Pfizer. С одной стороны, эти ограничения установлены властями Франции, но с другой, вакцинная дискриминация происходит при молчаливом согласии и невмешательстве Совета Европы", - подчеркивает Толстой.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на ограничения для российских делегатов было бы правильно ответить отказом от участия в сессии ПАСЕ. По его мнению, "ПАСЕ должна определиться: либо это место для дискуссий, где руководствуются законом и стандартами, либо это лоббистская организация, действующая в интересах фармацевтических компаний и продвигающая те вакцины, которые им выгодны".

Осенняя сессия ПАСЕ пройдет с 27 по 30 сентября.

Петр Толстой ПАСЕ

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