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Захарова предостерегла Вашингтон от введения новых санкций

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Представитель российского МИД Мария Захарова предостерегла США от "необдуманного" введения новых антироссийских санкций.

В официальном комментарии на сайте министерства она упомянула обсуждаемые в Конгрессе поправки о новых ограничениях против российских чиновников и общественных деятелей по "одиозному" закону Магнитского.

"По всей видимости, все, что сейчас происходит в Вашингтоне, является следствием острого "кадрового голода", прежде всего в части, касающейся специалистов по нашей стране. Только люди, совсем не представляющие себе российские реалии, могли составить подобный перечень лиц в привязке к тематике, к которой никто из них не имеет и не может иметь ни прямого, ни косвенного отношения", - заявила Захарова.

Ввести санкции против 35 чиновников и бизнесменов, которые, как считают конгрессмены, причастны к нарушениям прав человека, предлагает поправка к оборонному бюджету США на 2022 финансовый год. Поправку одобрил комитет по процедурным вопросам Палаты представителей Конгресса.

В список попали премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, медиаменеджер Маргарита Симоньян, руководитель Первого канала Константин Эрнст, журналист Владимир Соловьев, а также бизнесмены Алишер Усманов, Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Геннадий Тимченко.

"Спустя 180 дней после принятия этого закона, президент должен представить соответствующим комитетам Конгресса заключение о том, действительно ли есть основания включить кого-то из данного перечня в санкционный список в рамках "закона Магнитского", - говорится в поправке.

Поправка носит рекомендательный характер и для вступления в силу еще должна пройти дальнейшую процедуру утверждения в Конгрессе США.

"Это такие внутрипарламентские упражнения. Для того, чтобы они как-то были формализованы и тем более активированы, им надо пройти очень длительный путь", - сказал на брифинге 23 сентября Дмитрий Песков.

МИД Мария Захарова США Закон Магнитского Конгресс

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