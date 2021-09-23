Песков счел, что предложенным в США санкциям против 35 россиян пока далеко до реализации

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал парламентскими упражнениями одобренный комитетом Палаты представителей США документ, рекомендующий рассмотреть введение санкций против 35 представителей России.

"Это такие внутрипарламентские упражнения. Для того, чтобы они как-то были формализованы и тем более активированы, им надо пройти очень длительный путь", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения об этом документе.

"То, что в Конгрессе в различных комиссиях существует огромное количество людей, которые плохо разбираются в российской реальности, но при этом не любят нашу страну, это не секрет ни для кого", - добавил он.

Песков заметил, что по мере продвижения таких документов, они рано или поздно доходят до людей, которые обладают экспертными знаниями. "Пока рано такие проекты комментировать", - сказал пресс-секретарь.

Санкционная инициатива

Ранее стало известно, что комитет по процедурным вопросам Палаты представителей США одобрил поправку к проекту оборонного бюджета на 2022 финансовый год, рекомендующую рассмотреть введение санкций против 35 видных представителей российских властей и бизнесменов, которые, по мнению комитета, имеют отношение к нарушению прав человека.

Среди людей, которые представлены в списке как потенциально подпадающие под санкции: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Кроме того, в список включены российская журналистка Маргарита Симоньян, руководитель Первого канала Константин Эрнст, журналист Владимир Соловьев, а также бизнесмены Алишер Усманов, Роман Абрамович, Олег Дерипаска и Геннадий Тимченко.

Согласно тексту поправки, опубликованному комитетом, "спустя 180 дней после принятия этого закона, президент (Джо Байден - ИФ) должен представить соответствующим комитетам Конгресса заключение о том, действительно ли есть основания включить кого-то из данного перечня в санкционный список в рамках "закона Магнитского".

Эту инициативу представили конгрессмены Том Малиновски и Джон Кертис. Она носит рекомендательный характер и для вступления в силу еще должна пройти процедуру утверждения в Конгрессе США.