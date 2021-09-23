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Хроника последних дней СССР

В суд передадут дело пособника организаторов взрывов в московском метро

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура сообщила, что утвердила обвинительное заключение в отношении члена "банды Вагабова", фигуранта дела о терактах на станциях столичного метро "Лубянка" и "Парк культуры" в 2010 году Магомедова Нурова.

Дело будет направлено во Второй Западный окружной военный суд.

По версии следствия, Нуров, выполняя роль связного банды, на личном автомобиле подвозил ее участников на встречи, где планировались теракты, а также скрывал от правоохранительных органов участника террористических актов.

Ему вменяют участие в преступном сообществе и устойчивой вооруженной группе (банде), совершение терактов, незаконное изготовление взрывных устройств (ч. 2 ст. 210, ч. 2 ст. 209, п. "б" ч. 3 ст. 205 и ч. 3 ст. 223 УК).

Вину он признал в полном объеме, говорится в пресс-релизе.

Взрывы на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" в Москве произошли в утренний час пик 29 марта 2010 года. Погибли 39 человек.

Нурова задержали весной 2019 года в Дагестане.

По версии следствия, взрывы устроили члены банды Магомедали Вагабова, одного из лидеров диверсионно-террористической банды, на станциях взорвались Марьям Шарипова и Джанет Абдуллаева. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) ранее сообщали, что 6 февраля 2013 года в Дагестане был убит один из причастных к этому теракту боевик Гусен Магомедов, который лично сопровождал для прохода в метро смертницу, которая взорвалась на "Парк культуры". Вагабов был убит в 2010 году.

Годовщина терактов на станциях "Лубянка и "Парк культуры"

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Два года назад в утренний час пик на станциях метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" с интервалом 40 минут произошло два взрыва. Мощность самодельных взрывных устройств в тротиловом эквиваленте составила до 4 кг тротила на станции "Лубянка" и до 2 кг - на станции "Парк культуры".Два года назад в утренний час пик на станциях метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" с интервалом 40 минут произошло два взрыва. Мощность самодельных взрывных устройств в тротиловом эквиваленте составила до 4 кг тротила на станции "Лубянка" и до 2 кг - на станции "Парк культуры".Два года назад в утренний час пик на станциях метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" с интервалом 40 минут произошло два взрыва. Мощность самодельных взрывных устройств в тротиловом эквиваленте составила до 4 кг тротила на станции "Лубянка" и до 2 кг - на станции "Парк культуры".В настоящее время установлены все непосредственные организаторы и исполнители совершенных терактов, однако розыск возможных соучастников продолжается.Реализовали теракт, как установило следствие, члены банды Магомедали Вагабова, одного из лидеров диверсионно-террористической банды "Новокостекский джамаат", действовавшей на территории Дагестана с февраля 2010 года. В состав банды входили: Гаджи Алиев, Ахмед Рабаданов, Али Исагаджиев, Шамиль Магомеднабиев, имеющий исламское имя "Усман", Мурад Щащаев, имеющий исламское имя "Альбара"; Марьям Шарипова и Джанет Абдуллаева (Шарипова и Абдуллаева - террористки-смертницы, совершившие теракт - ИФ). Все бандиты были уничтожены при попытке задержания.Следстивие, установившее организаторов терактов в столичном метро, произошедших два года назад, до сих пор продолжает розыск пособников преступления.Два года назад в утренний час пик на станциях метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" с интервалом 40 минут произошло два взрыва. Мощность самодельных взрывных устройств в тротиловом эквиваленте составила до 4 кг тротила на станции "Лубянка" и до 2 кг - на станции "Парк культуры". Погибли 40 человек, еще около 160 получили ранения, потерпевшими по делу признано 168 человек. По данным СК РФ, установлены все непосредственные исполнители и организаторы совершенных терактов.Два года назад в утренний час пик на станциях метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" с интервалом 40 минут произошло два взрыва. Мощность самодельных взрывных устройств в тротиловом эквиваленте составила до 4 кг тротила на станции "Лубянка" и до 2 кг - на станции "Парк культуры". Погибли 40 человек, еще около 160 получили ранения, потерпевшими по делу признано 168 человек. По данным СК РФ, установлены все непосредственные исполнители и организаторы совершенных терактов.17-летняя Дженнет Абдурахманова, одна из предварительно опознанных смертниц, взорвавших себя в московском метро 29 марта 2010 года. По данным следствия, она вдова лидера дагестанских боевиков Умалата Магомедова (на снимке), уничтоженного в ходе спецоперации.Два года назад в утренний час пик на станциях метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" с интервалом 40 минут произошло два взрыва. Мощность самодельных взрывных устройств в тротиловом эквиваленте составила до 4 кг тротила на станции "Лубянка" и до 2 кг - на станции "Парк культуры". Погибли 40 человек, еще около 160 получили ранения, потерпевшими по делу признано 168 человек. По данным СК РФ, установлены все непосредственные исполнители и организаторы совершенных терактов.
Два года назад в утренний час пик на станциях метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" с интервалом 40 минут произошло два взрыва. Мощность самодельных взрывных устройств в тротиловом эквиваленте составила до 4 кг тротила на станции "Лубянка" и до 2 кг - на станции "Парк культуры".
Москва Московский метрополитен Генпрокуратура Магомед Нуров Дагестан

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