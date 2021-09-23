В суд передадут дело пособника организаторов взрывов в московском метро

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура сообщила, что утвердила обвинительное заключение в отношении члена "банды Вагабова", фигуранта дела о терактах на станциях столичного метро "Лубянка" и "Парк культуры" в 2010 году Магомедова Нурова.

Дело будет направлено во Второй Западный окружной военный суд.

По версии следствия, Нуров, выполняя роль связного банды, на личном автомобиле подвозил ее участников на встречи, где планировались теракты, а также скрывал от правоохранительных органов участника террористических актов.

Ему вменяют участие в преступном сообществе и устойчивой вооруженной группе (банде), совершение терактов, незаконное изготовление взрывных устройств (ч. 2 ст. 210, ч. 2 ст. 209, п. "б" ч. 3 ст. 205 и ч. 3 ст. 223 УК).

Вину он признал в полном объеме, говорится в пресс-релизе.

Взрывы на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" в Москве произошли в утренний час пик 29 марта 2010 года. Погибли 39 человек.

Нурова задержали весной 2019 года в Дагестане.

По версии следствия, взрывы устроили члены банды Магомедали Вагабова, одного из лидеров диверсионно-террористической банды, на станциях взорвались Марьям Шарипова и Джанет Абдуллаева. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) ранее сообщали, что 6 февраля 2013 года в Дагестане был убит один из причастных к этому теракту боевик Гусен Магомедов, который лично сопровождал для прохода в метро смертницу, которая взорвалась на "Парк культуры". Вагабов был убит в 2010 году.