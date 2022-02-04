Фигурант дела о взрывах в московском метро получил пожизненный срок

Магомед Нуров Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы фигуранту дела о терактах на станциях столичного метро "Лубянка" и "Парк культуры" в 2010 году Магомеду Нурову, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в пятницу.

Согласно приговору, который огласил судья Виталий Бакин, отбывать наказание Нуров будет в колонии особого режима. Суд признал его виновным в участии в преступном сообществе и банде, совершении террористических актов, незаконном изготовлении взрывных устройств (ч. 2 ст. 210, ч. 2 ст. 209, п. "б" ч. 3 ст. 205, ч. 3 ст. 223 УК РФ).

Согласно приговору, гражданский иск столичного метрополитена удовлетворен в полном объеме на сумму 17 049 164 рубля.

Гражданские иски пострадавших суд оставил без рассмотрения.

Расследованием уголовного дела занимался Следственный комитет РФ.

Как установили ранее в СКР, при подготовке терактов в столичном метро Нуров был связным. По версии следствия, он на личной машине не раз подвозил других фигурантов дела на встречи, на которых планировались теракты, а также укрывал от правоохранительных органов участника терактов. В ходе следствия Нуров полностью признал свою вину.

В свою очередь Генпрокуратура России отметила, что "Нуров после совершения терактов 29 марта 2010 года скрывал от следствия одного из участников группировки, сопровождавшего смертниц". "Иные известные следствию участники вооруженной банды были ликвидированы в ходе спецопераций", - говорится в сообщении надзорного ведомства, распространенном в пятницу.

Государственный обвинитель Генпрокуратуры в прениях сторон просил суд приговорить Нурова к пожизненному лишению свободы со штрафом в сумме 300 тыс. рублей с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Нуров был задержан весной 2019 года в Дагестане. Суд по его делу начался осенью 2021 года.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявляли, что он причастен к "бандгруппе Вагабова", члены которой устроили теракты в московской подземке.

Утром 29 марта 2010 года в столичном метрополитене сработали две бомбы: первая - на станции "Лубянка", вторая - на "Парке культуры". Взрывные устройства привели в действие две террористки-смертницы. В результате погибли несколько десятков человек, около 100 получили травмы различной степени тяжести.