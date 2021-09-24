С уволившимися вице-премьером и министром Крыма провели следственные действия

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов и экс-министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов попали в поле зрения правоохранительных органов, сообщил "Интерфаксу" в четверг вечером осведомленный источник.

Он отметил, что с ними проводятся следственные действия.

По информации другого источника, следственные действия связаны с разбирательством по делу о мошенничестве, экс-чиновники задержаны.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" на данный момент не располагает.

Об увольнении Кабанова, который курировал строительство, и Храмова стало известно 22 сентября.

Кабанов занимал пост вице-премьера Крыма с ноября 2018 года. В составе правительства он курировал строительство, в том числе, реализацию федеральной целевой программы развития региона.