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Хроника последних дней СССР

В Симферополе арестовали бывшего вице-премьера Крыма

Евгения Кабанова обвиняют в мошенничестве

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Киевский районный суд Симферополя в пятницу отправил под арест на два месяца бывшего заместителя председателя правительства Крыма Евгения Кабанова, обвиняемого в мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд находит ходатайство следователя подлежащим удовлетворению (. . .)", - сказал судья Денис Диденко. Он постановил отправить Кабанова под стражу до 22 ноября.

Следствие ходатайствовало об аресте Кабанова, адвокат просил отправить его под домашний арест.

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Крымское управление Федеральной службы безопасности России возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Ущерб бюджету оценен в 57,5 млн рублей. Речь идет о госконтракте 2020 года, в рамках которого возведен водовод. Крым в 2019 и 2020 годах страдал от засухи.

"Объект, который обеспечил водоснабжение Симферополя в трудный вододефицитный период, построен за четыре месяца при плановых 12-ти, соответствует всем ГОСТам и правилам. Не считаю себя виновным в хищении. Да, возможно, где-то я пропустил вопрос ценообразования - как говорит следствие. Прошу не отправлять меня в СИЗО", - сказал Кабанов на заседании суда.

Сотрудники УФСБ заявляют, что Кабанов отказывается от показаний и сотрудничества со следствием, адвокат утверждает: его клиент готов давать показания, согласовав свою позицию с защитой.

Адвокат предъявил в суд документы о возмещении ущерба, который вменяется Кабанову, утверждая, что все средства возвращены в бюджет.

Кабанову 38 лет. Он занимал пост вице-премьера Крыма почти три года, освобожден от должности 23 сентября текущего года. Чиновник, в частности, курировал строительную отрасль республики и реализацию федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма.

Кабанов - уже третий подряд куратор крымской ФЦП, который стал фигурантом уголовных дел.

Крымский вице-премьер Олег Казурин осужден на 11,5 лет лишения свободы за получение взятки. Дело о взятке в отношении сменщика Казурина - зампреда совмина Крыма Виталия Нахлупина - находится на рассмотрении в суде.

Адвокат Кабанова отказался от комментариев журналистам после заседания суда.

Евгений Кабанов Симферополь Крым ФСБ

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