В Симферополе арестовали бывшего вице-премьера Крыма

Евгения Кабанова обвиняют в мошенничестве

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Киевский районный суд Симферополя в пятницу отправил под арест на два месяца бывшего заместителя председателя правительства Крыма Евгения Кабанова, обвиняемого в мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд находит ходатайство следователя подлежащим удовлетворению (. . .)", - сказал судья Денис Диденко. Он постановил отправить Кабанова под стражу до 22 ноября.

Следствие ходатайствовало об аресте Кабанова, адвокат просил отправить его под домашний арест.

Крымское управление Федеральной службы безопасности России возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Ущерб бюджету оценен в 57,5 млн рублей. Речь идет о госконтракте 2020 года, в рамках которого возведен водовод. Крым в 2019 и 2020 годах страдал от засухи.

"Объект, который обеспечил водоснабжение Симферополя в трудный вододефицитный период, построен за четыре месяца при плановых 12-ти, соответствует всем ГОСТам и правилам. Не считаю себя виновным в хищении. Да, возможно, где-то я пропустил вопрос ценообразования - как говорит следствие. Прошу не отправлять меня в СИЗО", - сказал Кабанов на заседании суда.

Сотрудники УФСБ заявляют, что Кабанов отказывается от показаний и сотрудничества со следствием, адвокат утверждает: его клиент готов давать показания, согласовав свою позицию с защитой.

Адвокат предъявил в суд документы о возмещении ущерба, который вменяется Кабанову, утверждая, что все средства возвращены в бюджет.

Кабанову 38 лет. Он занимал пост вице-премьера Крыма почти три года, освобожден от должности 23 сентября текущего года. Чиновник, в частности, курировал строительную отрасль республики и реализацию федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма.

Кабанов - уже третий подряд куратор крымской ФЦП, который стал фигурантом уголовных дел.

Крымский вице-премьер Олег Казурин осужден на 11,5 лет лишения свободы за получение взятки. Дело о взятке в отношении сменщика Казурина - зампреда совмина Крыма Виталия Нахлупина - находится на рассмотрении в суде.

Адвокат Кабанова отказался от комментариев журналистам после заседания суда.