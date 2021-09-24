Акции ММК подешевели на "Мосбирже" более чем на 7% на новостях об SPO

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В начале торгов пятницы на "Московской бирже" котировки Магнитогорского металлургического комбината обрушились более чем на 7% до 72,05 рубля за штуку, на новостях об SPO.

В четверг стало известно, что Mintha Holding Limited, представляющая интересы основного владельца ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Виктора Рашникова, продает 1,5% акций компании в формате ускоренного формирования книги заявок. Организатором выступает Goldman Sachs. Всего размещается 167 614 050 акций ММК, доля Mintha в компании по итогам сделки сократится до 79,76%, а free float вырастет с 18,74% до 20,24%.

В отношении остающегося у Рашникова пакета будет действовать двухмесячный период lock-up. Столь же коротким ограничение было и после апрельской сделки АВВ, когда Mintha продала 3% акций ММК.

Ориентир цены размещения в рамках сделки составляет $1,028-1,0679 за акцию, сообщил "Интерфаксу" источник на рынке. Цена закрытия торгов на LSE в четверг - $14,06 за GDR, что эквивалентно $1,0815 за акцию. Для размещений ММК характерен умеренный дисконт к рынку - в последних двух подобных сделках он был меньше 4%.

Реализовав выставленные на продажу акции в заявленном диапазоне, структура Рашникова без учета комиссий выручит порядка $170-180 млн.

В ноябре прошлого года по итогам пересмотра акции ММК были исключены из индекса MSCI Russia. IR-команда ММК назвала это тогда крайне нежелательным событием. "В данный момент наша команда работает над разработкой плана по возвращению в индекс. Мы надеемся, что восстановление экономики РФ в 2021 году и, соответственно, восстановление спроса на сталь будут этому способствовать", - говорилось в блоге для инвесторов.