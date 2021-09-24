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Хроника последних дней СССР

Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,1-0,4% из-за падения акций "НОВАТЭКа" и ММК

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и подорожавшей нефти (Brent закрепляется выше $77 за баррель), индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2% из-за падения акций "НОВАТЭКа" и "Магнитогорского металлургического комбината" на корпоративных новостях.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 4047,85 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1747,05 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,6%.

Доллар стоит 72,98 рубля (+0,14 рубля).

Акции "НОВАТЭКа" просели на 2,5% (до 1847,4 рубля), бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" упали на 5,7% (до 73,33 рубля).

Американские власти предъявили заместителю председателя правления, главному финансовому директору ПАО "НОВАТЭК" Марку Джетвею обвинение в сокрытии активов в целях уклонения от налогов. Как говорится в сообщении Минюста США, Джетвей арестован, ему угрожают длительные сроки заключения - до 20 лет по самой тяжелой из статей обвинения. По версии налоговиков, в период с 2005 по 2016 год Джетвей при помощи офшорных схем скрывал принадлежащие ему активы, чтобы не платить налоги.

В РоссииАкции ММК подешевели на "Мосбирже" более чем на 7% на новостях об SPOЧитать подробнее

Mintha Holding Limited, представляющая интересы основного владельца ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Виктора Рашникова, продает 1,5% акций компании в формате ускоренного формирования книги заявок. Организатором выступает Goldman Sachs. Всего размещается 167 млн 614 тыс. 50 акций ММК, доля Mintha в компании по итогам сделки сократится до 79,76%, а free float вырастет с 18,74% до 20,24%, говорится в сообщении предприятия.

Размещение акций ММК повышает шансы компании вернуться в индекс MSCI Russia в мае 2022 года (в рамках майского полугодового пересмотра индексов), полагает главный стратег "ВТБ Капитала" по рынку акций Илья Питерский.

Также подешевели акции UC Rusal (-1,6%), Сбербанка (-0,3% и -0,2% "префы"), "Газпрома" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), расписки Ozon (-0,1%).

Подорожали акции "Северстали" (+1,3%), "НЛМК" (+1,1%), "Интер РАО" (+0,9%), ПАО "Полюс" (+0,7%), АФК "Система"" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "Яндекса" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), "Московской Биржи" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), расписки TCS Group (+0,2%), бумаги "АЛРОСА" (+0,1%), "МТС" (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу нейтральный: индексы Азии торгуются разнонаправленно (основной пессимизм остается в строительном секторе Китая), сырьевые контракты демонстрируют смешанную динамику (дорожает нефть и проседают металлы).

Днем в Германии выйдут индексы деловых ожиданий, текущей ситуации и делового климата. В США состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, затем выйдет статистика продаж нового жилья за август и вечером - отчет Baker Hughes по активным буровым.

Российский рынок акций ликвидировал потери начала недели и вырвался из ситуации, которая благоприятствовала коррекции. Свою роль сыграли внешний фон и внутренние новости. Если говорить о внешних факторах, то утренний рост вновь обеспечили сообщения о судьбе China Evergrande - головная компания группы погасила плановые платежи по долгам. Власти КНР рекомендовали компании сосредоточиться на обслуживании долга и завершении текущих проектов. Локальным администрациям и госпредприятиям рекомендовано вмешиваться в ситуацию лишь в крайнем случае, когда China Evergrande не сможет справиться с проблемами упорядоченным образом, отмечает Кочетков.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов также полагает, что новости по China Evergrande Group (компания смогла произвести купонные выплаты по облигациям в срок, китайские власти поручили местным властям готовиться к реструктуризации компании) заметно ослабили нервозность на рынках и опасения по китайской экономике и финсектору, убрав из текущей повестки дня риски неконтролируемого краха застройщика. Поддержку рыночному сантименту оказала и публикация предварительных PMI по Европе и США, указавших на сохранение высоких темпов роста деловой активности. На этом фоне отошло на второй план и намерение ФРС начать постепенное сворачивание программ выкупа активов в ближайшее время и повышать ставки уже в следующем году.

В пятницу импульс к росту мировых фондовых рынков ослаб, в Азии динамика смешанная. Инерционно повышаются цены на нефть Brent после обновления двухлетних максимумов, но под давлением находятся цены на промышленные металлы. Учитывая неплохой рост накануне и дефицит сильных новостей для продолжения роста, можно ожидать усиления склонности к фиксации прибыли игроками, полагает Локтюхов.

В США индексы акций накануне выросли на 1-1,5% на итогах сентябрьского заседания Федрезерва, подъем Dow Jones (+1,5%) и S&P500 (+1,2%) в четверг стал максимальным за два месяца, отмечает MarketWatch.

Федрезерв США по итогам заседания 21-22 сентября ожидаемо не стал менять процентную ставку (0-0,25% годовых) и сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд (в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд).

Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что ФРС может объявить о старте сворачивания программы выкупа активов уже на следующем заседании в ноябре, и не исключено завершение программы выкупа активов к середине следующего года. По словам Пауэлла, ФРС "легко" может начать сокращение выкупа активов уже в ноябре в случае сильных данных по рынку труда.

Индекс опережающих экономических показателей Conference Board в августе вырос на 0,9% после июльского роста на 0,8%. Индекс Conference Board показывает ожидаемое развитие экономики страны в ближайшие 3-6 месяцев.

В пятницу в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,9%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,3%).

Потребительские цены в Японии в августе уменьшились на 0,4% в годовом выражении при прогнозах снижения на 0,1%, сообщает Trading Economics. Снижение цен отмечено по итогам одиннадцатого месяца подряд, что связано с сокращением объемов потребления в Японии из-за продолжающейся пандемии COVID-19. При этом темпы снижения цен ускорились по сравнению с 0,3% в июле.

Бумаги Evergrande на бирже Frankfurt Stock Exchange падают на 12%. Один из крупнейших акционеров Evergrande сократил долю в компании и заявил о намерении полностью продать ее акции в течение года. Chinese Estates (Holdings) сообщила в четверг, что за последние несколько недель продала на открытом рынке 0,82% акций China Evergrande за 246,5 млн гонконгских долларов ($31,7 млн).

На нефтяном рынке цены утром в пятницу растут, фьючерсы на WTI торгуются на максимуме со 2 августа. Цена Brent находится на $0,3 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на "Мосбирже" в четверг.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $77,51 за баррель (+0,3% и +1,4% в четверг), ноябрьская цена WTI - $73,41 за баррель (+0,2% и +1,5% накануне).

Поддержку рынку оказывают растущий спрос на топливо и опубликованные ранее на этой неделе данные о сокращении запасов нефти в США, пишет Trading Economics.

Также в центре внимания трейдеров остается ситуация с восстановлением добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида". На текущий момент не восстановлена работа около 16% нефтедобывающих мощностей в регионе.

Дополнительным драйвером роста цен на нефть является дефицит поставок природного газа, в частности в Европе, который может повлиять на энергетический комплекс в целом в зимний период, пишет Bloomberg. Goldman Sachs ожидает, что это может привести к подъему цен на нефть до $90 за баррель.

Тем временем эксперты Bank of America (BofA) прогнозируют, что добыча нефти в США в следующем году увеличится на 800 тыс. баррелей в сутки (б/с). В этом случае Штаты станут страной с самым быстрым ростом производства нефти вне ОПЕК+, пишет газета Financial Times.

Рост добычи в Штатах скажется на балансе спроса и предложения на мировом рынке, смягчив опасения экспертов, связанные с возможным дефицитом поставок, отмечают в BofA. Эксперты банка, однако, полагают, что даже в случае быстрого наращивания добычи американскими компаниями, цены на нефть останутся выше $70 за баррель в следующем году и могут подняться до $100 за баррель

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