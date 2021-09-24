Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,1-0,4% из-за падения акций "НОВАТЭКа" и ММК

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и подорожавшей нефти (Brent закрепляется выше $77 за баррель), индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2% из-за падения акций "НОВАТЭКа" и "Магнитогорского металлургического комбината" на корпоративных новостях.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 4047,85 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1747,05 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,6%.

Доллар стоит 72,98 рубля (+0,14 рубля).

Акции "НОВАТЭКа" просели на 2,5% (до 1847,4 рубля), бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" упали на 5,7% (до 73,33 рубля).

Американские власти предъявили заместителю председателя правления, главному финансовому директору ПАО "НОВАТЭК" Марку Джетвею обвинение в сокрытии активов в целях уклонения от налогов. Как говорится в сообщении Минюста США, Джетвей арестован, ему угрожают длительные сроки заключения - до 20 лет по самой тяжелой из статей обвинения. По версии налоговиков, в период с 2005 по 2016 год Джетвей при помощи офшорных схем скрывал принадлежащие ему активы, чтобы не платить налоги.

Mintha Holding Limited, представляющая интересы основного владельца ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Виктора Рашникова, продает 1,5% акций компании в формате ускоренного формирования книги заявок. Организатором выступает Goldman Sachs. Всего размещается 167 млн 614 тыс. 50 акций ММК, доля Mintha в компании по итогам сделки сократится до 79,76%, а free float вырастет с 18,74% до 20,24%, говорится в сообщении предприятия.

Размещение акций ММК повышает шансы компании вернуться в индекс MSCI Russia в мае 2022 года (в рамках майского полугодового пересмотра индексов), полагает главный стратег "ВТБ Капитала" по рынку акций Илья Питерский.

Также подешевели акции UC Rusal (-1,6%), Сбербанка (-0,3% и -0,2% "префы"), "Газпрома" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), расписки Ozon (-0,1%).

Подорожали акции "Северстали" (+1,3%), "НЛМК" (+1,1%), "Интер РАО" (+0,9%), ПАО "Полюс" (+0,7%), АФК "Система"" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "Яндекса" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), "Московской Биржи" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), расписки TCS Group (+0,2%), бумаги "АЛРОСА" (+0,1%), "МТС" (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу нейтральный: индексы Азии торгуются разнонаправленно (основной пессимизм остается в строительном секторе Китая), сырьевые контракты демонстрируют смешанную динамику (дорожает нефть и проседают металлы).

Днем в Германии выйдут индексы деловых ожиданий, текущей ситуации и делового климата. В США состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, затем выйдет статистика продаж нового жилья за август и вечером - отчет Baker Hughes по активным буровым.

Российский рынок акций ликвидировал потери начала недели и вырвался из ситуации, которая благоприятствовала коррекции. Свою роль сыграли внешний фон и внутренние новости. Если говорить о внешних факторах, то утренний рост вновь обеспечили сообщения о судьбе China Evergrande - головная компания группы погасила плановые платежи по долгам. Власти КНР рекомендовали компании сосредоточиться на обслуживании долга и завершении текущих проектов. Локальным администрациям и госпредприятиям рекомендовано вмешиваться в ситуацию лишь в крайнем случае, когда China Evergrande не сможет справиться с проблемами упорядоченным образом, отмечает Кочетков.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов также полагает, что новости по China Evergrande Group (компания смогла произвести купонные выплаты по облигациям в срок, китайские власти поручили местным властям готовиться к реструктуризации компании) заметно ослабили нервозность на рынках и опасения по китайской экономике и финсектору, убрав из текущей повестки дня риски неконтролируемого краха застройщика. Поддержку рыночному сантименту оказала и публикация предварительных PMI по Европе и США, указавших на сохранение высоких темпов роста деловой активности. На этом фоне отошло на второй план и намерение ФРС начать постепенное сворачивание программ выкупа активов в ближайшее время и повышать ставки уже в следующем году.

В пятницу импульс к росту мировых фондовых рынков ослаб, в Азии динамика смешанная. Инерционно повышаются цены на нефть Brent после обновления двухлетних максимумов, но под давлением находятся цены на промышленные металлы. Учитывая неплохой рост накануне и дефицит сильных новостей для продолжения роста, можно ожидать усиления склонности к фиксации прибыли игроками, полагает Локтюхов.

В США индексы акций накануне выросли на 1-1,5% на итогах сентябрьского заседания Федрезерва, подъем Dow Jones (+1,5%) и S&P500 (+1,2%) в четверг стал максимальным за два месяца, отмечает MarketWatch.

Федрезерв США по итогам заседания 21-22 сентября ожидаемо не стал менять процентную ставку (0-0,25% годовых) и сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд (в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд).

Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что ФРС может объявить о старте сворачивания программы выкупа активов уже на следующем заседании в ноябре, и не исключено завершение программы выкупа активов к середине следующего года. По словам Пауэлла, ФРС "легко" может начать сокращение выкупа активов уже в ноябре в случае сильных данных по рынку труда.

Индекс опережающих экономических показателей Conference Board в августе вырос на 0,9% после июльского роста на 0,8%. Индекс Conference Board показывает ожидаемое развитие экономики страны в ближайшие 3-6 месяцев.

В пятницу в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,9%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,3%).

Потребительские цены в Японии в августе уменьшились на 0,4% в годовом выражении при прогнозах снижения на 0,1%, сообщает Trading Economics. Снижение цен отмечено по итогам одиннадцатого месяца подряд, что связано с сокращением объемов потребления в Японии из-за продолжающейся пандемии COVID-19. При этом темпы снижения цен ускорились по сравнению с 0,3% в июле.

Бумаги Evergrande на бирже Frankfurt Stock Exchange падают на 12%. Один из крупнейших акционеров Evergrande сократил долю в компании и заявил о намерении полностью продать ее акции в течение года. Chinese Estates (Holdings) сообщила в четверг, что за последние несколько недель продала на открытом рынке 0,82% акций China Evergrande за 246,5 млн гонконгских долларов ($31,7 млн).

На нефтяном рынке цены утром в пятницу растут, фьючерсы на WTI торгуются на максимуме со 2 августа. Цена Brent находится на $0,3 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на "Мосбирже" в четверг.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $77,51 за баррель (+0,3% и +1,4% в четверг), ноябрьская цена WTI - $73,41 за баррель (+0,2% и +1,5% накануне).

Поддержку рынку оказывают растущий спрос на топливо и опубликованные ранее на этой неделе данные о сокращении запасов нефти в США, пишет Trading Economics.

Также в центре внимания трейдеров остается ситуация с восстановлением добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида". На текущий момент не восстановлена работа около 16% нефтедобывающих мощностей в регионе.

Дополнительным драйвером роста цен на нефть является дефицит поставок природного газа, в частности в Европе, который может повлиять на энергетический комплекс в целом в зимний период, пишет Bloomberg. Goldman Sachs ожидает, что это может привести к подъему цен на нефть до $90 за баррель.

Тем временем эксперты Bank of America (BofA) прогнозируют, что добыча нефти в США в следующем году увеличится на 800 тыс. баррелей в сутки (б/с). В этом случае Штаты станут страной с самым быстрым ростом производства нефти вне ОПЕК+, пишет газета Financial Times.

Рост добычи в Штатах скажется на балансе спроса и предложения на мировом рынке, смягчив опасения экспертов, связанные с возможным дефицитом поставок, отмечают в BofA. Эксперты банка, однако, полагают, что даже в случае быстрого наращивания добычи американскими компаниями, цены на нефть останутся выше $70 за баррель в следующем году и могут подняться до $100 за баррель