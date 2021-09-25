Два землетрясения зарегистрированы недалеко от Командорских островов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Два землетрясения зарегистрированы в субботу в Тихом океане возле Алеутских островов (США), в населенных пунктах Камчатского края их не ощутили, сообщили "Интерфаксу" в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Первое землетрясение магнитудой 4,9 произошло в субботу в 07:02 по камчатскому времени (пятница 22:02 мск) с эпицентром в 1,5 тыс. км восточнее Петропавловска-Камчатского и недалеко от Командорских островов (Камчатский край - ИФ) на глубине 59 км.

Второе землетрясение магнитудой 5,7 с эпицентром в том же самом районе зафиксировано на глубине 40 км.

"Тревога цунами не объявлялась. В населенных пунктах Камчатского края его не ощутили. Звонки от населения, проживающего на Командорских островах, не поступали", - сказал собеседник агентства.