Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Два землетрясения магнитудой до 4,5 произошли возле Камчатки

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясения магнитудой 4,5 и 4,0 произошедшие в Тихом океане восточнее Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Наиболее сильное из сейсмических событий произошло в 13:25 вторника по местному времени (4:25 мск). Его эпицентр находился в 195 км восточнее райцентра Мильково. Очаг залегал на глубине 50 км под морским дном.

За четыре с половиной часа до этого в Тихом океане возле о. Беринга произошло землетрясение магнитудой 4,0. Его эпицентр находился в 32 км от села Никольское, расположенного на этом острове (Алеутский район Камчатского края).

В главном управлении МЧС по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что информация о том, ощущались ли эти землетрясения в населенных пунктах, в ведомство не поступала.

"Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась", - сказал представитель МЧС.

Тихий океан Камчатский край

Новости по теме

Новости

Более 30 авиарейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за тумана

Мишустин и премьер Казахстана обсудят экономическое сотрудничество

Мишустин и премьер Казахстана обсудят экономическое сотрудничество

Что произошло за день: понедельник, 1 ноября

В МВД заявили, что для продажи наркотиков чаще всего используют "ВКонтакте" и Twitter

В Севастополе прекратят работу блокпосты для ограничения въезда из-за COVID

Пандемия коронавируса

Попова сочла, что одной нерабочей недели для борьбы с COVID может быть недостаточно

Попова сочла, что одной нерабочей недели для борьбы с COVID может быть недостаточно
Пандемия коронавируса

Заболеваемость COVID-19 растет в 78 регионах РФ

Пандемия коронавируса

Первым компонентом в РФ привились от коронавируса более 58,5 млн человек

Пандемия коронавируса

В ближайшее время в РФ начнут использоваться лекарства от коронавируса

Пандемия коронавируса

Путин назвал очень сложной ситуацию с COVID-19 в РФ

Путин назвал очень сложной ситуацию с COVID-19 в РФ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });