Два землетрясения магнитудой до 4,5 произошли возле Камчатки

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясения магнитудой 4,5 и 4,0 произошедшие в Тихом океане восточнее Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Наиболее сильное из сейсмических событий произошло в 13:25 вторника по местному времени (4:25 мск). Его эпицентр находился в 195 км восточнее райцентра Мильково. Очаг залегал на глубине 50 км под морским дном.

За четыре с половиной часа до этого в Тихом океане возле о. Беринга произошло землетрясение магнитудой 4,0. Его эпицентр находился в 32 км от села Никольское, расположенного на этом острове (Алеутский район Камчатского края).

В главном управлении МЧС по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что информация о том, ощущались ли эти землетрясения в населенных пунктах, в ведомство не поступала.

"Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась", - сказал представитель МЧС.