Путин заявил, что выборы в Госдуму прошли в строгом соответствии с законом

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Выборы в Государственную думу прошли в соответствии с законом, заявил в субботу президент России Владимир Путин.

"Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. В них приняли участие больше половины избирателей страны", - сказал он в ходе встречи с руководством политических партий.

Президент РФ поблагодарил граждан за их голоса, которые они отдали на избирательных участках и посредством интернет-голосования.

По итогам прошедших 17-19 сентября выборов в Госдуму "Единая Россия" получила 324 мандата из 450, сообщила накануне глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

По ее словам, КПРФ получает 57 мандатов, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.

Памфилова сообщила, что "Родина", "Гражданская платформа", "Партия Роста" получают по одному мандату, и пять мандатов получают кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.