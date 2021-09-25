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Путин отметил появление в Госдуме пятой фракции

По его словам, это говорит о демократичности избирательных процедур

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Прохождение в Госдуму по итогам выборов пятой партии, имеющей возможность сформировать фракцию, свидетельствует о демократичности избирательных процедур, заявил президент России Владимир Путин.

"Пусть небольшую, но отдельную фракцию сформирует и партия "Новые люди". Впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырех фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур", - сказал он в субботу на встрече с лидерами политических партий.

По его мнению, это говорит "о том, том что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил".

По итогам прошедших 17-19 сентября выборов в Госдуму "Единая Россия" получила 324 мандата из 450, сообщила накануне глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

По ее словам, КПРФ получает 57 мандатов, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.

Памфилова сообщила, что "Родина", "Гражданская платформа", "Партия Роста" получают по одному мандату, и пять мандатов получают кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.

Госдума Новые люди Владимир Путин

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