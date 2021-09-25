Путин заверил всех вновь избранных губернаторов в своей поддержке

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заверил вновь избранных губернаторов в своей поддержке вне зависимости от их партийной принадлежности.

"Теперь, когда вы уже стали губернатором, не кандидатом в губернаторы, теперь уже неважно, какая партия вас выдвинула. Важно, что люди за вас проголосовали и ждут от вас компетентной, солидной, серьезной, глубокой профессиональной работы на новом высоком посту", - сказал Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ, реагируя на выступление главы Ульяновской области Алексея Русских.

Он добавил: "Для меня тоже абсолютно не имеет никакого значения, какая политическая сила стоит за вами. Важно, чтобы вы работали эффективно, я на это и рассчитываю. Вы можете не сомневаться и в моей поддержке в ходе вашей работы".

Аналогичные слова поддержки президент адресовал и губернатору Хабаровского края Михаилу Дегтяреву. "Сейчас уже неважно, какая политическая сила вас выдвинула, важно, что вам люди поверили, пошли за вами и за вас проголосовали", - сказал президент Дегтяреву.

Путин подчеркнул, что рассчитывает на то, что избранный губернатор Хабаровского края будет работать профессионально, создаст слаженную команду, которая будет эффективно работать. "И будете эффективно взаимодействовать с федеральным правительством, с администрацией президента для достижения тех целей, ради которых вы пошли в это губернаторское кресло, и в надежде на реализацию которых люди за вас и проголосовали", - сказал он.

Путин заметил, что давно знаком с Дегтяревым, и выразил надежду на то, что это также сыграет положительную роль. "Имею в виду, что вы можете рассчитывать, конечно, и на мою поддержку в любом вопросе, который будет ставиться вами в интересах развития Хабаровского края", - добавил глава государства.