Что произошло за день: суббота, 25 сентября

Максимум заражений ковидом с августа, акция КПРФ и гран-при Кинотавра

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России за сутки выявили 22 041 нового заболевшего COVID-19. Как отметили в оперштабе, это максимум с 14 августа.

- В Москве прошла несанкционированная акция КПРФ. По данным полиции, в ней приняли участие около 400 человек, включая журналистов и блогеров. Акция завершилась без задержаний.

- Сергей Лавров объяснил обращение Мали к российской ЧВК борьбой с террористами. "Поскольку малийские власти оценили свои собственные способности как недостаточные без внешней поддержки, и поскольку внешняя поддержка сокращается со стороны тех, кто обещал помогать искоренять терроризм, они обратились к частной российской военной компании", - объяснил глава МИД РФ.

- Президент РФ Владимир Путин заявил, что выборы в Госдуму прошли в строгом соответствии с законом. Он также отметил высокую явку избирателей, заверил всех вновь избранных губернаторов в своей поддержке и назвал Вячеслава Володина достойным кандидатом на должность спикера Госдумы нового созыва.

- На месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае нашли "черные ящики". В ходе дополнительного осмотра места ЧП следователи также изъяли техническую документацию и другие средства технического контроля.

- В проливе Босфор произошло столкновение двух сухогрузов. Суда под флагами Турции и России, как сообщило агентство Anadolu, столкнулись у берегов стамбульского района Йеникёй .

- Француз Люк Тардиф стал новым президентом Международной федерации хоккея. Он сменил швейцарца Рене Фазеля, который занимал пост 27 лет и не баллотировался на переизбрание.

- Обладателем гран-при "Кинотавра" стал фильм "Море волнуется раз". Церемония закрытия кинофестиваля прошла в субботу в Сочи.