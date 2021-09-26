Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Дагестане

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Автоавария с участием грузовика и двух легковушек произошла в Дербентском района Дагестана, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло в Дербентском районе Дагестана близ поселка Мамедкала. Погибли четыре человека, еще трое пострадали, один из них госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте аварии работают сотрудники полиции. Причины происшествия выясняются.