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Хроника последних дней СССР

Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Дагестане

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Автоавария с участием грузовика и двух легковушек произошла в Дербентском района Дагестана, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло в Дербентском районе Дагестана близ поселка Мамедкала. Погибли четыре человека, еще трое пострадали, один из них госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте аварии работают сотрудники полиции. Причины происшествия выясняются.

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