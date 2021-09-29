Два человека погибли в ДТП на трассе "Каспий" под Волгоградом

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Движение затруднено на участке федеральной дороги Р-22, где произошла автоавария с участием автомашины "ВАЗ-2114" и "ГАЗель", сообщает пресс-служба главка МВД по Волгоградской области.

"В ВАЗе два человека погибли. В "ГАЗель" двое пострадавших - переломы конечностей", - говорится в сообщении.

Авария произошла в среду около 21:00 в Михайловском районе. После столкновения оба автомобиля воспламенились. Силами МЧС удалось ликвидировать возгорание.

На месте работают экипажи областной ГИБДД, следственно-оперативная группа отдела МВД России по городу Михайловка, к месту аварии выехало руководство Госавтоинспекции.