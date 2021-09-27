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Два землетрясения магнитудой до 4,6 произошли у берегов Камчатки

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6, произошедшее в Кроноцком заливе у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическое событие произошло в 7:50 понедельника по местному времени (22:50 воскресенья мск). Его эпицентр находился в 165 км юго-восточнее райцентра Мильково. Очаг залегал на глубине 40 км под морским дном.

Спустя 10 минут в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 4,1.

В главном управлении МЧС по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что информация о том, ощущались ли подземные толчки в населенных пунктах, в ведомство не поступала.

"Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась", - сказал представитель МЧС.

Камчатка

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