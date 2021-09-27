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Хроника последних дней СССР

На Крите произошло сильное землетрясение

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в центральной части Крита, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки, эпицентр зафиксированного в 9:17 по Москве толчка находился в 21 км юго-восточнее города Ираклион. По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения также в 6.

Крит РАН Ираклион Геологическая служба США

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