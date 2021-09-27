На Крите произошло сильное землетрясение
Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в центральной части Крита, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки, эпицентр зафиксированного в 9:17 по Москве толчка находился в 21 км юго-восточнее города Ираклион. По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".
Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения также в 6.
Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.0 in Crete, Greece 41 min ago pic.twitter.com/6fx6TsHFdR— EMSC (@LastQuake) September 27, 2021