Три туристки пропали в окрестностях горы Фалаза в Приморье

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели и полицейские начали поиск трех женщин, пропавших во время туристического похода в Шкотовском районе Приморья, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

"В понедельник в МЧС от полиции поступило сообщение о том, что в Шкотовском районе в окрестностях горы Фалаза пропали три женщины, которые в субботу отправились в турпоход, и до настоящего времени их местоположение неизвестно", - говорится в сообщении.

На место предполагаемого маршрута движения группы направлены спасатели, сотрудники полиции. К поискам привлечено восемь человек и три единицы техники.

Литовка (старое название - Фалаза) - гора в южном Приморье, входит в состав Ливадийского хребта. Это одна из самых посещаемых вершин Приморского края.