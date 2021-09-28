Беспилотники задействовали в поисках трех пропавших туристок в Приморье

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Увеличена группировка, задействованная в поисках трех туристок, пропавших во время похода на гору Фалаза в Приморском крае, сообщил "Интерфаксу" во вторник представитель пресс-службы регионального главка МЧС РФ.

"К поискам привлечены спасатели, полицейские, сотрудники лесоохраны, волонтеры, задействованы беспилотные летательные аппараты", - сказал собеседник агентства.

Всего к поискам привлечены 17 человек, в распоряжении которых восемь единиц техники. На утро понедельника в поисках участвовали восемь человек, задействовали три единицы техники. За время операции обследовано 59 кв. км леса.

По данным регионального главка МЧС, накануне туристы смогли связаться со спасателями и сообщили, что находятся рядом с линией электропередачи. В этот район прибыли спасатели на квадроциклах, обследовавшие местность вдоль ЛЭП, однако женщин пока найти не удалось, поиски продолжаются.

Как сообщалось, в понедельник в МЧС поступило сообщение о том, что в Шкотовском районе 25 сентября пропали три женщины, отправившиеся в поход на гору Фалаза.