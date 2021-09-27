В Думу внесен законопроект о праве губернаторов избираться больше двух раз подряд

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников внесли в Госдуму законопроект о единой системе публичной власти в РФ в развитие Конституции, который, в частности, введет единое наименование главы региона и снимет ограничение на два срока губернаторства подряд.

"В настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий", - сообщил Клишас журналистам в понедельник.

Глава субъекта на пять лет

В пресс-службе комитета VII созыва по госстроительству и законодательству, который возглавляет Крашенинников, журналистам сообщили, что губернатор - высшее должностное лицо региона - по новому законопроекту становится обязательным органом публичной власти, а его должность официально звучит как "Глава" с дальнейшим указанием субъекта. Срок его полномочий фиксируется - пять лет.

Глава субъекта одновременно замещает и госдолжность РФ, и госдолжность субъекта РФ. Он руководит исполнительной властью в регионе, а также определяет структуру региональных исполнительных органов, формирует региональное правительство и принимает решение о его отставке. Кроме того, глава региона может либо самостоятельно возглавить региональное правительство, либо ввести отдельную должность председателя регионального правительства.

"С учетом единства системы публичной власти изменяется механизм ответственности главы региона. Он может быть отрешен от должности президентом РФ, в том числе в связи с утратой доверия президента. Кроме того, президент вправе применять к главе субъекта РФ иные меры ответственности, такие как предупреждение, выговор", - пояснили в пресс-службе.

После отрешения главы региона от должности президентом бывший губернатор в течение пяти лет не сможет занимать такую должность ни в одном регионе.

Единая система публичной власти

Законопроект, помимо работы губернаторов, касается целого ряда аспектов работы публичной власти в регионах России.

"Внесенный законопроект - это следующий шаг в приведении законодательства в соответствие с обновленной Конституцией. Законопроектом развиваются положения о единой системе публичной власти на уровне российских регионов", - цитируют в пресс-службе слова Крашенинникова.

Законопроект закрепляет единую структуру региональных органов власти в России, их принципы работы.

Отдельно в пресс-службе упомянули, что документ закрепит право федеральных органов власти участвовать в формировании региональных министерств в сферах образования, финансов, здравоохранения, а также жилищного и строительного надзора. В частности, региональный минфин будет возглавлять чиновник, кандидатура которого согласовывается с Минфином РФ.

Законопроект отдельной статьей также унифицирует порядок внесения регионами законопроектов в Госдуму.

Предусматривается, что основная часть положений законопроекта вступает в силу с 1 июня 2022 года, отдельные главы вступят в силу со дня опубликования, а главы о полномочиях субъектов вступят в силу с 1 января 2023 года, добавили в комитете.