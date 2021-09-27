В Кремле поддержали унификацию именования глав регионов

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле согласны, что главы российских регионов не должны называться президентами, должность президента в стране должна быть одна, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Журналисты на брифинге спросили его о судьбе названия должности президента Татарстана.

Песков ответил, что в этом вопросе есть региональная специфика, и в Кремле это учитывают.

"Президент с пониманием относится к этой специфике, но с другой стороны, будущее покажет, насколько все-таки возможна перспектива того, чтобы это все было приведено к единому знаменателю", - сказал он.

Сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников внесли в Думу законопроект о единой системе власти в развитие Конституции, который вводит единое название для губернаторов - "глава региона", и отменяет запрет занимать такую должность больше двух сроков подряд.

Законопроект сохранит возможность дополнительного наименования главы региона, но с ограничением: оно не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности президента России, говорится в разъяснении авторов поправок.

Подробно комментировать эту инициативу Песков отказался, объяснив, что это делать еще рано. На вопрос, связан ли этот законопроект с поправками в Конституции, он ответил: "Опять же воздержусь от каких-либо комментариев, там есть и другие законопроекты, направленные уже на адаптацию законодательства к новым условиям после поправок".