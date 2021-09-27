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Песков заявил, что Путин выступает за сменяемость власти

Но в этом вопросе необходим сбалансированный подход, подчеркнул представитель Кремля

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин является сторонником идеи сменяемости власти, но считает необходимым сбалансированный подход в этом вопросе.

"Что касается сменяемости власти - конечно, президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе", - сказал Песков журналистам в понедельник.

"То есть все хорошо в меру", - добавил Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что в большинстве вопросов президент является сторонником "сбалансированного подхода".

Владимир Путин Дмитрий Песков

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