Песков заявил, что Путин выступает за сменяемость власти
Но в этом вопросе необходим сбалансированный подход, подчеркнул представитель Кремля
Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин является сторонником идеи сменяемости власти, но считает необходимым сбалансированный подход в этом вопросе.
"Что касается сменяемости власти - конечно, президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе", - сказал Песков журналистам в понедельник.
"То есть все хорошо в меру", - добавил Песков.
Пресс-секретарь президента также отметил, что в большинстве вопросов президент является сторонником "сбалансированного подхода".