Что произошло за день: понедельник, 27 сентября

Новый контракт Венгрии с "Газпромом", законопроект о переизбрании губернаторов, пополнение списка нежелательных в РФ организаций

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Пятерка лидеров списка "Единой России" возглавит партийные комиссии. Владимир Путин объявил, что, в частности, Сергей Шойгу станет главой комиссии по развитию Восточной Сибири, Сергей Лавров - комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Елена Шмелева будет заниматься темами образования и науки, Денис Проценко - здравоохранением, Анна Кузнецова - вопросами защиты материнства, детства и поддержки семьи.

- В Думу внесен законопроект о праве губернаторов избираться больше двух раз подряд. Также для глав регионов этим документом вводятся единое название должности и пятилетний срок полномочий.

- Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с "Газпромом". Страна будет получать 3,5 млрд куб. м в год через Сербию (газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м - через Австрию. В Киеве выразили разочарование в связи с решением Венгрии закупать газ в обход Украины.

- НПО "Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами" объявлена нежелательной в РФ. В нее, в частности, входит движение "Голос", признанное в России НКО-иноагентом. Его сопредседатель Станислав Андрейчук заявил о планах прекратить членство в организации.

- Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступает за сменяемость власти, но "это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе".

- Визит Виктории Нуланд в Россию ожидается в октябре. Информированный источник сообщил, что сейчас Москва и Вашингтон готовят поездку замгоссекретаря США по политическим вопросам.

- Оборот на суточных торгах газом на бирже в Петербурге подскочил одновременно с публикацией рекомендации ФАС. Утром в понедельник служба призвала "Газпром" нарастить продажи природного газа на биржевых торгах и указала объем неудовлетворенного спроса - 1,1 млрд куб. м.

- По делу о гибели пятерых человек на Эльбрусе задержали организатора восхождения. Во вторник в суд будет направлено ходатайство о его аресте. Мужчина признал вину во время допроса и написал явку с повинной.

- В России зарегистрировали еще 22 236 случаев COVID-19. В Москве - 3 387 заболевших, в Петербурге - 1 527.

- Александр Ширвиндт покинет пост худрука Театра сатиры. Он возглавлял театр с 2000 года.

- Григорий Явлинский попал в больницу из-за проблем с сердцем. В пресс-службе "Яблока" сообщили, что состояние политика оценивается как удовлетворительное.