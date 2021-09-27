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Володин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса уже второй раз

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин сообщил, что привился от коронавируса уже в третий раз.

"Депутаты, исполняя свои полномочия, постоянно общаются с людьми, работая в избирательном округе. В зале пленарных заседаний находятся много времени со своими коллегами. Перевести коммуникации в иной формат, соблюдать все меры безопасности и дистанцию, чтобы не заразиться, сложно, да и невозможно. Выход один - вакцинироваться", - написал Володин в понедельник в своем телеграм-канале.

Он сообщил также, что "со своей стороны такое решение принял". "Сегодня сделал очередную прививку", - отметил Володин.

По словам спикера, первую прививку от коронавируса он сделал год назад, а "в этом мае ревакцинировался, учитывая снижение антител".

Володин отметил, что многие его коллеги-депутаты уже сделали прививку и это "позволило сохранить работоспособность Государственной Думы в самый непростой период пандемии: своевременно заработали меры, направленные на поддержку граждан и экономики".

"Сегодня, после выборов, нам необходимо сделать все, чтобы Государственная Дума нового созыва не прерывала свою работу. Особенно сейчас, когда предстоит обсуждать бюджет - главный финансовый закон страны. От его принятия зависит решение большого количества вопросов, которые волнуют граждан", - написал председатель Госдумы VII созыва.

При этом, "вакцинация - дело добровольное, и каждый вправе самостоятельно решать, делать прививку или нет", отметил Володин, но, по его словам, важно понимать, что это ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье близких, коллег, окружающих.

Володин, по данным ЦИК, одержал победу на выборах в Госдуму по 163-му Саратовскому одномандатному округу. Кроме того, он возглавил список "Единой России" по региону, где партия заняла первое место.

Президент РФ Владимир Путин назвал Володина достойным кандидатом на должность спикера Госдумы нового созыва.

Госдума Вячеслав Володин

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