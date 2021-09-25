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Хроника последних дней СССР

Путин посчитал Володина достойным кандидатом на должность спикера Думы

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин назвал Вячеслава Володина достойным кандидатом на должность спикера Госдумы нового созыва.

"В целом, работа Госдумы седьмого созыва, особенно в очень сложный период борьбы с пандемией, показала, что Дума может консолидировать усилия на основных направлениях развития страны. В значительной степени это было сделано благодаря председателю Госдумы Вячеславу Викторовичу Володину. Вам решать в ходе голосования, но я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить Госдуму следующего восьмого созыва", - сказал он в субботу на онлайн-встрече с руководителями политических партий, прошедших в Госдуму.

Путин отметил, что за прошедшие четыре года руководство нижней палаты парламента очень профессионально выстроило работу со всеми фракциями.

В свою очередь председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал идею президента. "Он достойно работал в предыдущий период. Мне кажется, сможет организовать эту работу с не меньшим блеском в предстоящий период", - сказал он.

Володин поблагодарил президента и лидера "Единой России" за доверие и заявил, что Дума работает эффективно потому, что парламентарии уходят от популизма. Как он добавил, "если коллеги поддержат, мы и дальше будем руководствоваться этим".

Госдума Вячеслав Володин Владимир Путин

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