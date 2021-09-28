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Подразделения ВДВ перебросили в Крым с Кубани в рамках тактических учений

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Подразделения десантных войск перебросили в Крым из Краснодарского края в рамках тактических учений, сообщает во вторник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Подразделения ВДВ переброшены в Крым и приступили к планированию боевых действий в рамках тактического учения", - говорится в сообщении оборонного ведомства, поступившем в "Интерфакс".

Переброска войск, как уточняется, осуществлена из Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что масштабные учения десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ пройдут на полигоне "Опук" в восточной части Крыма с 27 по 29 сентября. В них задействуют около 2 тыс. военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники. Десантники задействовали автоматизированную систему управления войсками "Андромеда-Д", которая позволяет охватить все звенья управления от командира соединения до отдельных подразделений и экипажей. При этом подразделения связи обеспечили бесперебойное управление войсками в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.

Накануне Минобороны сообщало, что учения, которые продлятся три дня начнутся с марша-броска подразделений ВДВ к месту выполнения задач, для чего используют боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка", поступившие летом этого года в соединение. Десантники, как уточнялось, отработают организацию маневренной обороны днем и ночью.

Крым Минобороны РФ Краснодарский край

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