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Масштабные учения стратегических ракетчиков начались на Урале

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Плановые командно-штабные учения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) начались в Свердловской области, сообщает министерство обороны РФ.

"В РВСН началось масштабные КШУ с Тагильским ракетным соединением. В общей сложности в проведении учения задействовано более 3 000 военнослужащих и около 300 единиц техники", - сказано в сообщении, распространенном в понедельник.

В Минобороны отмечают, что во время учений пройдет проверка общего уровня подготовки дивизии и возможностей перспективных образцов вооружения и специальной техники. "Комиссия командования РВСН оценит возможности соединения с учетом перевооружения", - сообщает министерство.

"Особое внимание в ходе учений будет уделено новым способам инженерного оборудования и прикрытия полевых позиций ракетных полков мобильного базирования, применению широкой линейки современной инженерной техники, БПЛА (беспилотных летательных аппаратов - ИФ), охранно-сигнальных устройств, а также охране и обороне полевых районов в различное время суток", - говорится в пресс-релизе.

В ходе учений "на качественно новом уровне будут отрабатываться вопросы интенсивных маневренных действий мобильных ракетных комплексов "Ярс", их маскировки и противодействия современным и перспективным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа", - сказано в сообщении.

Тагильское ракетное соединение оснащено подвижным грунтовым ракетным комплексом "Ярс".

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования, который способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км. Он оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

Минобороны РФ Свердловская область

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