Кабмин предложил запретить водителям с судимостью работать в такси

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, согласно которому лицам с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления запретят работать в такси и заниматься пассажирскими перевозками.

Документы (1256975-7, 1256989-7) разработаны Минтрансом совместно с заинтересованными ведомствами по поручению президента России.

Во-первых, в Трудовом кодексе РФ предлагается ввести отдельную статью, по которой работать водителями такси и наземного транспорта запретят тем, кто имеет судимость за ряд тяжких и особо тяжких преступлений, включая убийство, грабеж, разбой, изнасилование и насильственные действия сексуального характера, терроризм и др. - причем не только в России, но и в странах Евразийского экономического союза. Для прочих иностранцев (вне ЕАЭС) ограничения не вводятся, поясняется в сопроводительных документах, поскольку они не могут получить патент или разрешение на работу в России с судимостью.

Уже работающие водители такси, автобусов, троллейбусов и трамваев должны будут до 1 марта 2023 года предоставить работодателю справку об отсутствии судимости.

Во-вторых, при регистрации индивидуальных предпринимателей для работы в такси или пассажирских перевозках также предлагается в обязательном порядке требовать справку об отсутствии судимости по тяжким и особо тяжким преступлениям. Одновременно в уставе автомобильного и городского наземного электрического транспорта введут запрет на выпуск на линию судимых по перечисленным в новой статье Трудового кодекса водителей.

Реализация законопроектов не должна повлечь социально-экономических последствий и не должна увеличить расходы бюджета, говорится в пояснительных записках.