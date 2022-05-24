Дума приняла закон о запрете убийцам и насильникам работать водителями такси

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете работать водителями такси и автобусов судимым за тяжкие и особо тяжкие преступления гражданам.

Проект вводит запрет работать водителями такси и автобусов для лиц с неснятой или непогашенной судимостью за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме того, запрет на работу водителями такси коснется также граждан, имеющих судимость за преступления средней тяжести.

Так, согласно закону, к управлению такси не допускаются лица с неснятой или непогашенной судимостью за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, "а также преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, относящиеся в соответствии с УК РФ к преступлениям средней тяжести, тяжким и особо тяжким преступлениям".

Инициатива касается и трудовых договоров с гражданами стран - членов ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии). При этом трудовые договоры с работниками, которые не представили работодателю справку об отсутствии судимости, подлежат прекращению.

Закон вступит в силу с 1 марта 2023 года.