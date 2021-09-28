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Источник заявил, что Жуков и Мельников сохранят посты первых вице-спикеров Думы

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Первыми вице-спикерами Госдумы восьмого созыва будут единоросс Александр Жуков и коммунист Иван Мельников, сообщил источник в парламентском аппарате "Интерфаксу" во вторник.

Он также не исключил, что заместителями председателя Госдумы от "Единой России" станут Сергей Неверов, Анна Кузнецова, экс-глава Тувы Шолбан Кора-оол и Владимир Васильев, сохранят посты вице-спикеров единороссы Ирина Яровая, Петр Толстой и Алексей Гордеев.

По данным источника, пост вице-спикера от "Справедливой России - за правду", вероятнее всего, достанется Александру Бабакову, от ЛДПР - Борису Пайкину. Пост вице-спикера также займет представитель партии "Новые люди".

Госдума Александр Жуков Иван Мельников

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