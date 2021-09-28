Источник узнал о сохранении за Крашенинниковым его поста в Думе

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Единоросс Павел Крашенинников останется во главе думского комитета по госстроительству и законодательству в новом созыве, сообщил "Интерфаксу" источник в парламенте и добавил, что другой вариант пока и не обсуждается.

Самым вероятным кандидатом на пост председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов он назвал бывшего министра этого профиля Максима Топилина.

На должность главы комитета по развитию гражданского общества, вопросам религиозных и общественных объединений выдвигают Ярослава Нилова, возглавлявшего этот комитет в прошлом созыве, продолжил собеседник "Интерфакса".

Замминистра обороны Андрей Картаполов пока является основным кандидатом на должность председателя комитета Госдумы по обороне, также отметил источник в парламенте. По его словам, "именно с этим прицелом Картаполов и шел на выборы". В связи с этим в дискуссиях также возникает фамилия нынешнего главы комитета по обороне Владимира Шаманова, но, вероятно, в ходе переговоров для Шаманова будет найден другой вариант, сообщил он.

Комитет по бюджету и налогам будет возглавлять Андрей Макаров, сказал источник, других кандидатур в этом плане не звучало.