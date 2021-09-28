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В Кремле заявили о готовности обсуждать с Киевом прямые закупки газа

В Кремле заявили о готовности обсуждать с Киевом прямые закупки газа
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Россия готова обсуждать с Киевом вопрос возобновления закупок Украиной российского газа напрямую, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно. Этого никто не отвергал. Более того, готовность обсуждать это неоднократно озвучивалась и представителями нашего газового монополиста, и представителями российской стороны на различном уровне", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, сможет ли Украина в случае необходимости возобновить закупки российского газа напрямую.

Россия не собирается использовать газовую тематику, чтобы наказать Украину, подчеркнул Песков.

В ходе общения с журналистами у представителя Кремля поинтересовались, что бы он ответил на заявления о том, что раз Венгрия будет закупать российский газ по более длинному маршруту, чем украинский, доказывает ли это, что Россия использует "голубое топливо" в качестве оружия, чтобы наказать Киев.

"Нет, это не так", - ответили бы мы этим товарищам", - отреагировал Песков. "Россия использует "голубое топливо" исключительно в интересах народа нашей страны для увеличения благосостояния россиян, исключительно на коммерческой основе", - сказал он.

Накануне стало известно, что Венгрия подписала с "Газпромом" новый долгосрочный контракт о поставках газа в обход Украины. В МИД Украины назвали решение венгерской стороны ударом для отношений между двумя странами.

Украина Дмитрий Песков

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