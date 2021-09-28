Украина назвала "ударом" подписание Венгрией контракта с "Газпромом"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Фото: AP/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставки газа из России, и Украина будет отвечать на него соответствующе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы имеем страну, Венгрию, которая является членом ЕС и членом НАТО, при этом имеет особые отношения с Россией и нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставки газа из России. Это удар, и мы будем отвечать на него соответствующе, потому что здесь не должно быть никакой жалости и никаких сочувствий", - сказал Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Он отметил, что заседание совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было пройти при сопредседательстве глав МИД двух стран 29-30 сентября, было отменено еще до подписания соглашения Венгрии и РФ.

"Мы знали, что уже летит туда российская делегация, что это соглашение будет подписано. И они, подписывая этот договор, уже знали о нашей позиции. Это не будет только политический шаг - отмена заседания Комиссии, которая является главным органом двустороннего сотрудничества. Будем предпринимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации", - подчеркнул глава МИД Украины.

Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с российским концерном "Газпром" на поставку газа в обход Украины.