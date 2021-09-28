Патрушев назвал пересмотр истории предательством достижений предков

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Переписывание истории, в том числе, стран, ранее входивших в состав СССР, означает предательство великих достижений прошлого, заявил журналистам в ходе рабочей поездки на Сахалин секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

"В последнее же время мы сталкиваемся с появлением новых версий событий прошлого, на основе которых переписывается история второй мировой войны, летопись государств, входивших в состав Советского Союза. Полагаю, что допустить подмену правды ложью равносильно предательству великих достижений наших предков", - сказал он.

Секретарь Совбеза также рассказал, какой, по его мнению, должна стать Россия в обозримом будущем с учетом результатов последних думских выборов.

"Ключевым приоритетом развития страны определено сбережение народа России и развитие человеческого потенциала. Повышение качества жизни людей, их доходов, обеспечение свободы и прав граждан, защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти являются необходимыми условиями для процветания России", - сказал Патрушев.