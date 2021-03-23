Патрушев предупредил о попытках Запада разрушить российские духовно-нравственные ценности

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что видит угрозу для политической стабильности в стране в попытках Запада разрушить российские духовно-нравственные ценности. Он сказал это в Ханты-Мансийске на совещании по обеспечению национальной безопасности в Уральском федеральном округе.

Патрушев констатировал, что в мире происходит пересмотр фундаментальных ценностей человечества, и чувствительные вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений становятся предметом геополитических игр и спекуляций.

"На этом фоне со стороны стран Запада предпринимаются попытки, направленные на разрушение российских духовно-нравственных ценностей, фальсификацию истории, разжигания межнациональных конфликтов, продвижение идей сепаратизма и национализма", - предостерег секретарь Совбеза.

По его словам, для этого национальные диаспоры, этнические общины, общественные и религиозные объединения "вовлекаются в орбиту влияния различных иностранных некоммерческих неправительственных организаций в целях дестабилизации общественно-политической ситуации, дискредитации деятельности органов власти".

"Внедрение Западом чуждых для России идеалов и норм, навязывание извне различных реформ угрожает общественному согласию, культурному суверенитету и политической стабильности", - считает Патрушев. Он призвал активнее бороться с этой западной экспансией.

Для этого он считает необходимым "повысить эффективность мероприятий, направленных на укрепление единства и духовной общности многонационального народа России " и не допускать при их проведении формального подхода.

Также он призвал формировать в российском обществе нетерпимость к пропаганде идей националистической исключительности, пресекать попытки культивирования националистической пропаганды, искажения исторической правды. Также он призвал усилить борьбу с различными структурами, которые стараются подорвать межнациональный мир и согласие в стране.

Еще Патрушев призвал власти уральских регионов в период выборной кампании в Госдуму не допустить проявлений межнациональной розни, которые могут стать почвой для экстремистских преступлений.