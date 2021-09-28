В Удмуртии ограничат работу фуд-кортов и предприятий общепита

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Власти Удмуртии с 29 сентября вводят ряд ограничений в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу, сообщил премьер-министр республики Ярослав Семенов.

"Оперштабом (...) предлагается ввести следующие ограничительные меры: с завтрашнего дня, с 29 сентября, до особого распоряжения, во-первых, запретить деятельность фуд-кортов, за исключением тех, которые расположены на вокзалах, в аэропорту, автозаправочных станциях, а также там, где оказываются услуги общественного питания с использованием служб доставки", - сказал Семенов на заседании регионального оперштаба во вторник.

Он сообщил также, что с завтрашнего дня предприятия общепита могут вести деятельность в двух вариантах: либо при заполняемости залов до 50%, либо при полной загрузке, но с наличием у клиентов сертификатов о вакцинации или результатов тестов на коронавирус, сделанных не ранее чем за 72 часа.

Семенов добавил, что с 5 октября посещение физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий также будет возможно при наличии либо справки о вакцинации, либо ПЦР-теста. Прорабатывается вопрос организации экспресс-тестирования в этих учреждениях.

Премьер-министр Удмуртии попросил Минобрнауки республики проработать предложения по каникулам и переводу на дистант образовательных организаций всех форм собственности.

Семенов также призвал руководство регионального управления Роспотребнадзора и МВД по Удмуртии кратно увеличить количество рейдов по проверке соблюдения масочного режима.

"С сегодняшнего дня органы государственной власти республики работают в максимально удаленном режиме", - добавил он.

Как сообщалось, за сутки в Удмуртии побиты два антирекорда - количество случаев заражения коронавирусом достигло 235, смертей - 20.