Пермский край введет QR-коды для посещения мероприятий

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Система обязательных QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации против COVID-19 или факт перенесенной коронавирусной инфекции в течение последних шести месяцев, вводится в Пермском крае.

В телеграм-канале краевого правительства сообщается, что ограничительные меры утверждены на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией во вторник.

В частности, QR-коды нужно будет предъявлять при посещении официальных спортивных мероприятий, театров, концертных залов, кинотеатров, цирка, туристических мероприятий.

Граждане, имеющие медотвод от вакцинации, будут обязаны предъявлять результат пройденного в течение последних 72 часов ПЦР-тестирования, который подтверждает отсутствие у них COVID-19.

"QR-коды начнут действовать не позднее следующей недели. Для посещения организаций сферы услуг (заведений общепита, фитнес-клубов) QR-коды было решено пока не вводить", - говорится в сообщении.

Кроме того, для работников организаций, деятельность которых не приостановлена, будет введена обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции. Также на заседании штаба было решено приостановить работу игровых комнат и детских центров.

Ранее QR-коды были введены в Пензенской и Самарской областях, Башкирии, Чувашии и Нижнем Новгороде. В Удмуртии на фоне антирекордов по числу заболевших COVID-19 и умерших с 29 сентября ограничивают работу фуд-кортов и других заведений общепита.