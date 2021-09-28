На Урале пропал солдат-ракетчик с автоматом Калашникова

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами ведет розыск 20-летнего военнослужащего, который пропал в лесу рядом с воинской частью, сообщил Центральный военный округ (ЦВО).

"По предварительной информации, во время проведения учения военнослужащий отклонился от маршрута патрулирования и заблудился. Военнослужащий имел при себе оружие без боеприпасов", - говорится в сообщении.

По словам военных, для выяснения всех обстоятельств на месте работает комиссия.

Между тем в администрации Верхнесалдинского городского округа "Интерфаксу" сообщили, что ищут пропавшего военнослужащего ракетного соединения в поселке Свободный (Свердловская область). В администрации сказали, что у солдата есть автомат Калашникова.

По словам собеседник агентства, поиски ведутся уже несколько часов.

В пресс-службе Уральского округа Росгвардии в свою очередь сообщили "Интерфаксу", что "информация о ЧП получена и доведена до нарядов, выполняющих задачи на маршрутах патрулирования".