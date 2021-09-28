Источник сообщил об обнаружении оружия пропавшего на Урале ракетчика

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Свердловской области нашли оружие, штык-нож и личные вещи 20-летнего военнослужащего ракетной части, который пропал и которого хватились несколько часов назад. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник.

В пресс-службе Центрального военного округа ранее во вторник сообщили, что командование Екатеринбургского гарнизона начало поиски военного, который с автоматом Калашникова, но без патронов пропал в лесу рядом с воинской частью. В ЦВО предположили, что он на учениях отклонился от маршрута и заблудился.

По данным администрации Верхнесалдинского городского округа, пропавший служил в ракетном соединении в поселке Свободный. В пресс-службе Уральского округа Росгвардии сказали, что патрули ведомства участвуют в поисках.