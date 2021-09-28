Глава "Магнита" Дюннинг подарил жене часть своего пакета в компании

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент и гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг снизил долю в ритейлере, подарив часть своего пакета жене Ольге, и уведомил об этом компанию, говорится в пресс-релизе ритейлера.

Теперь Дюннингу принадлежит 0,167145% акций "Магнита" (ранее - 0,279111% акций и 0,288183% в капитале с учетом 46 226 GDR). Снижение доли произошло 9 июля.

Глава "Магнита" получал акции как участник программы LTI - в качестве вознаграждения по условиям трудового договора. Также он приобрел небольшой пакет GDR "Магнита" (46 226 GDR) осенью прошлого года.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов и второй по выручке. На конец июня под управлением компании было 22 344 магазинов, в том числе 15 348 магазинов "у дома". Выручка ритейлера по итогам первого полугодия 2021 года выросла на 7,7%, до 822,23 млрд рублей.