Система "Меркурий" выявила производство 67,45 т сливочного масла из 110 кг молока

Система "Цербер" подтвердила, что масло ввели в оборот через "фантомные" предприятия

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Анализ данных системы электронной ветсертификации "Меркурий" позволит Россельхознадзору найти предпринимателя, который сумел "изготовить" 67,45 тонны сливочного масла из 110 кг молока, хотя обычно для производства 1 кг масла требуется минимум 20 кг молока.

Как сообщила служба, речь идет о схеме ввода в оборот молочных продуктов неизвестного происхождения через фантомные предприятия. Ее выявило упрваление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, а задействованные в схеме две фантомные площадки оказались в Свердловской области.

Данные "Меркурия" покзали, что в сентябре 2021 года индивидуальный предприниматель из Екатеринбурга из 110 кг пастеризованного молока произвел 67 450 кг сливочного масла, "что фактически невозможно". Эту партию объединили с другой со склада. Общий объем массой 180 500 кг был отправлен в адрес другого индивидуального предпринимателя в город Березовский, где товар был перефасован в упаковку меньшего объема.

Затем эта продукция продавалась в десятках регионов, в том числе на Алтае.

Проверка показала, что по указанным в системе "Цербер" адресам индивидуальные предприниматели деятельность не осуществляют, производственные цехи в Екатеринбурге и Березовском отсутствуют. Площадки признаны фантомными и исключены из системы "Цербер", регистрация уполномоченных лиц в системе "Ветис.Паспорт" аннулирована, что предотвратит оформление документов на новые партии товара неизвестного происхождения.