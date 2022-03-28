В Россельхознадзоре считают недостаточной систему наказания за подделку молочных продуктов

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт считает недостаточной существующую систему наказания за производство фальсифицированной молочной продукции. Он сказал об этом сенаторам, отвечая на вопрос о контроле на молочном рынке.

"Все сделано сегодня (для прослеживаемости продукции от производителя до потребителя - ИФ), все эффективно может работать. Но система наказаний за фальсификацию недостаточна для того, чтобы люди понимали, что этим нельзя заниматься", - сказал чиновник.

По его словам, система контроля Россельхознадзора и маркировка продукции позволяют полностью обелить рынок. Но уголовные дела по выявленным нарушениям не возбуждаются.

"Вроде это такая вещь, которая не нанесла ущерба. Никто не умер? Нет. Подменили один жир на другой. На сегодня молочный жир подменяют не только пальмовым маслом - оно подорожало, но и животным жиром, технологию сделали специальную, потому что думали, что мы не найдем", - сказал он.

Данкверт привел в пример случай, когда из 200 тонн сметаны у одного из производителей было промаркировано 20 тонн. "В принципе это серьезное уголовное преступление ", - сказал он.

При этом глава Россельхознадзора заявил, что не раз ставил эти вопросы перед различными ведомствами, информируя в том числе о практике ряда стран, где существует ветеринарная полиция, которая занимается нарушениями в ветеринарной сфере. "Нам нужно, чтобы (нарушения - ИФ) расследовались, и чтобы это было нужно кому-то, кроме нас и вас", - сказал он, обращаясь к сенаторам.