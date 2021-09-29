Ижевчанин приговорен к девяти годам колонии за убийство отказавшегося кукарекать

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Индустриальный суд Ижевска приговорил 58-летнего горожанина к девяти годам колонии строгого режима за убийство, сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

Следствие и суд установил, что знакомый подсудимого проиграл ему в шашки и отказался выполнить условие - выйти на балкон и оттуда прокукарекать.

Убийство произошло в июле 2021 года. Его расследование завершилось в конце августа. Ранее сообщалось, что ижевчане играли в шашки в квартире и выпивали и один из них убил второго ножом за отказ выполнить условие игры.