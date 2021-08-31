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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Проигравшего в шашки убили за отказ кукарекать с балкона

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Ижевске до суда дошло дело местного жителя, которого обвиняют в убийстве собутыльника, проигравшего ему в шашки. Об этом сообщила прокуратура Удмуртии.

Следствие установило, что в июле 2021 года мужчины играли в шашки в квартире и выпивали. По условиям игры, проигравший должен был выйти на балкон и громко прокричать: "кукареку". Проигравший это делать отказался.

Игроки поругались и победитель ударил проигравшего ножом в сердце. Тот умер.

Дело об убийстве рассмотрит Индустриальный районный суд Ижевска.

Ижевск Индустриальный суд прокуратура Удмуртии

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