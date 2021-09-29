ФСБ провела в Москве и Петербурге обыски по делу о мошенничестве с НДС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Преступное сообщество, работавшее на незаконном возврате НДС, ликвидировано в Москве и Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

Выявлена и пресечена деятельность преступного сообщества, которое оказывало незаконные услуги "по минимизации налогооблагаемой базы реальным субъектам финансово-хозяйственной деятельности с использованием "бумажного" НДС, на сумму более 150 млрд рублей", говорится в сообщении.

В пресс-релизе подчеркивается, что мероприятия проводились УФСБ по Петербургу и Ленинградской области совместно с региональным ГУ МВД в Петербурге при координирующей роли управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ и во взаимодействии с ФНС и УФНС по северной столице.

Совместно с петербургской полицией и Следственным комитетом по северной столице проведено более 60 обысков на территории Москвы и Петербурга, изъяты денежные средства на сумму более 20 млн рублей, подложные документы, подтверждающие совершение противоправной деятельности, банковские карты, печати более 50 фиктивных организаций, драгоценности, ювелирные изделия. Кроме того, обнаружены неучтенное оружие и боеприпасы.

"Планируется задержание организаторов и участников преступного сообщества, решается вопрос об избрании им меры пресечения", - говорится в сообщении.