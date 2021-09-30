В Петербурге задержали 6 человек по делу о мошенничестве с НДС на 890 млн руб.

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В создании преступного сообщества и участия в нем ради незаконного возврата НДС в Петербурге подозревают шестерых человек, сообщает в четверг пресс-служба управления СКР по городу.

"В качестве подозреваемых задержаны руководитель, а также пять активных участников преступного сообщества", - говорится в сообщении.

В ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Следствие намерено ходатайствовать о заключении задержанных под стражу.

По версии СКР, участники преступного сообщества через подконтрольные коммерческие структуры, не осуществляющие реальную финансово-хозяйственную деятельность, изготавливали поддельную бухгалтерскую документацию. Используя подложные документы, юрлица незаконно уменьшали налогооблагаемую базу, получая право на предъявление налогового вычета по НДС, что повлекло неполную уплату налогов на сумму более 890 млн рублей.

В связи с преступлением расследуется уголовное дело по частям 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем). В правоохранительных органах полагают, что у задержанных были сообщники, в настоящий момент их устанавливают.

Как сообщалось, накануне сотрудники региональных управлений СКР, МВД и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии провели в рамках этого уголовного дела более 60 обысков в Петербурге и Москве. По адресам, связанным с фигурантами и их деятельностью, силовики обнаружили более 20 млн рублей, подложные документы, банковские карты, печати более 50 фиктивных организаций, драгоценности, ювелирные изделия, а также неучтенное оружие и боеприпасы.