Октябрь в Петербурге будет теплее обычного

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В октябре в Петербурге прогнозируется превышение температурной климатической нормы, сообщили в городском Гидрометцентре.

Среднемесячная температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы. В Гидрометцентре прогнозируют, что температурный фон будет выше нормы в первой половине месяца, а во второй половине - близким к норме и немного выше нее.

В первой половине месяца дневные температуры воздуха будут достигать 9-14 градусов, ночные ожидаются в пределах от 3 до 8 градусов тепла. Во второй половине октября в Петербурге днем будет от 3 до 8 градусов, в отдельные дни до 11 градусов. Ночью - в пределах от 1 до 6 градусов тепла, в отдельные ночи при прояснениях температура будет понижаться до нуля - минус 3 градусов.

Погода будет формироваться под чередующимся влиянием периферий североатлантических циклонов и периферий полей повышенного давления. Такому режиму соответствует погода с переменной облачностью и небольшим дефицитом осадков, объяснили в Гидрометцентре.

Согласно прогнозу, месячная сумма осадков в Петербурге будет находиться в пределах 60-100% от климатической нормы.

В Ленинградской области среднемесячная температура ожидается на 1-3 градуса выше климатической нормы. Месячная сумма осадков будет находиться в пределах 60-110% от нормы.

На западе области в первой половине месяца дневные температуры будут достигать 8-13 градусов, ночью - от 3 до 8 градусов тепла, в отдельные ночи при прояснениях температура будет понижаться до плюс 2 - минус 3 градусов.

Во второй половине октября днем будет 3-8 градусов, в отдельные дни до 11 градусов, ночью - от 1 до 6 градусов тепла, в отдельные ночи при прояснениях температура воздуха будет понижаться до 0 - минус 5 градусов.

На востоке Ленинградской области в первой декаде октября ожидается температура днем от 8 до 13 градусов, ночью от 2 до 7 градусов тепла, в отдельные ночи при прояснениях температура воздуха будет понижаться до плюс 1 - минус 3 градусов.

Во второй и третьей декадах месяца днем ожидается 3-8 градусов тепла, в отдельные дни повышение до 12 градусов. Ночью - в пределах от 0 до 5 градусов тепла, в отдельные ночи при прояснениях температура будет понижаться до минус 2-7 градусов.

По многолетним данным, среднемесячная температура воздуха в Петербурге в октябре составляет 5,7 градуса тепла. Месячная сумма осадков - 67 мм. Среднемесячная температура воздуха в Ленинградской области составляет 3-6 градусов тепла, месячная сумма осадков - 60-80 мм.

Абсолютный температурный минимум для этого месяца в Петербурге был зафиксирован 29 октября 1920 года и составил минус 12,9 градуса. Самая высокая температура - плюс 21 градус - была зарегистрирована 3 октября 1889 года.